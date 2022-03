Mauritius: governo Usa augura buon anniversario di indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha inviato un messaggio al popolo ed al governo delle Mauritius nel giorno in cui si celebra il 54mo anniversario della loro indipendenza. "A nome del governo degli Stati Uniti d'America, mi congratulo con il popolo mauriziano per il suo 54mo anniversario della sua indipendenza - si legge in una nota - In quanto compagne di democrazia multiculturale, gli Stati Uniti apprezzano le nostre relazioni bilaterali che si basano su principi democratici condivisi, rispetto dei diritti umani e cura dell'ambiente. Gli Stati Uniti elogiano l'attenzione del governo mauriziano sul rafforzamento dei sistemi finanziari per sostenere la comunità globale nella lotta alla finanza illecita. Auguri al popolo mauriziano in questo giorno speciale", conclude la nota. Scoperta dai portoghesi nel 1507, l'arcipelago di Mauritius divenne dapprima colonia olandese, poi francese e infine britannica. Dichiarò la propria indipendenza il 12 marzo 1968. (Nys)