Covid: Figliuolo, 31 marzo passo la mano, ho fatto la mia parte

- “Io il 31 (marzo ndr) comunque voglio passare la mano perché ho un incarico importante come comandante del Covi e mi voglio dedicare a quello. Penso di aver fatto la mia parte, ho visto cose belle e cose meno belle ma basta così. Sono un tecnico e voglio rimanere un tecnico”. Lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della presentazione del libro scritto con Beppe Severgnini `Un italiano´, edito da Rizzoli, a Libri Come, festival in corso all'Auditorium Parco della Musica di Roma.(Rin)