Colombia: domani si vota per le elezioni legislative e le primarie presidenziali

- In Colombia si tengono domani, 13 marzo, le elezioni parlamentari e le primarie per scegliere i candidati alle prossime elezioni presidenziali, in programma a maggio. Quasi 39 milioni di elettori saranno chiamati a eleggere i nuovi rappresentanti di Camera e Senato per il periodo 2022-2026, in un voto che vede tra le principali novità i cosiddetti “seggi speciali per la pace” alla Camera, messi a disposizione per le vittime del conflitto armato. I seggi, 16 in totale, saranno assegnati a candidati provenienti dai territori maggiormente colpiti dalla decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà. Ognuna delle 16 circoscrizioni designate dovrà eleggere un suo rappresentante. Nel caso delle primari, invece, l'esercizio elettorale interesserà le tre coalizioni politiche che si presentano al voto: la coalizione di sinistra Pacto Histórico, che esprime il candidato favorito nei sondaggi, l’ex sindaco di Bogotà e guerrigliero Gustavo Petro; la coalizione di centro Centro Esperanza e la coalizione di centro-destra Equipo por Colombia. (Mec)