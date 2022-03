Carburanti: Coldiretti Lazio, garantire consegne alimentari e scaffali pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario garantire la consegna dei prodotti alimentari per assicurare le forniture alla popolazione ed evitare speculazioni e scaffali vuoti in un momento di grandi tensioni per la filiera". È l'appello lanciato da Coldiretti Lazio, Filiera Italia, Unaproa, Assocarni, Unaprol Impresapesca Coldiretti e Aia nel comprendere le grandi difficoltà dell’autotrasporto "con una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini" secondo lo stesso ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si tratta di valori completamente fuori controllo che colpiscono anche le attività produttive dall’agricoltura alla pesca fino all’industria alimentare. (segue) (Com)