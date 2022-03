© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro di Roma in una nota comunica che "per un caso di positività al Covid-19 riscontrato nella compagnia, siamo costretti ad annullare le recite da sabato 12 a giovedì 17 marzo 2022 di M Il figlio del secolo". Il rimborso o il recupero dei biglietti già emessi sarà possibile recandosi presso il botteghino del Teatro Argentina oppure scrivendo alla e-mail dedicata. (Com)