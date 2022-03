Cina: nuovi casi di Covid a Pechino, autorità chiedono di non lasciare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha esortato i cittadini di Pechino a non lasciare la città se non strettamente necessario, dopo che cinque nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati nel distretto nord-orientale di Shunyi, provocando la chiusura di parte del blocco residenziale interessato dall'infezione. In un messaggio diffuso in diretta televisiva, il portavoce del comitato del Partito comunista di Pechino Xu Hejian ha invitato i cinesi residenti nella capitale a non spostarsi, mentre ai residenti del blocco infetto è stato raccomandato di sottoporsi ad un test. Nelle ultime 24 ore il governo cinese ha segnalato 588 nuovi casi confermati e nessun decesso. Se i numeri cinesi appaiono inferiori a quelli di altri Paesi, le autorità si sono dette pronte ad imporre nuove restrizioni. (Cip)