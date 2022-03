© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli arrivi di persone in fuga dal conflitto in Ucraina. Alle 8 di questa mattina erano 34.851 le persone giunte in Italia. A ieri erano 31.287. Si tratta di 17.685 donne, 3.040 uomini e 14.126 minori. Lo si apprende dai dati forniti dal Viminale. (Rin)