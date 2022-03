Ucraina: Vincenzi (Pd), oggi a Castel Madama per ribadire nostro no alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Castel Madama, insieme al vicepresidente della Regione Daniele Leodori, per ribadire ancora il nostro no alla guerra in Ucraina. Tutte le azioni messe in campo possono rendere grande il nostro movimento contro il conflitto. La Russia non si fermerà e anche i volontari che trasportano i beni di prima necessità sono a rischio. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha avuto un comportamento adeguato alla gravità della situazione, sostenendo l'Ucraina sia logisticamente che con le varie iniziative diplomatiche". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)