Ucraina: Vincenzi (Pd), oggi a Castel Madama per ribadire nostro no alla guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sanzioni economiche sono una risposta forte e necessaria: c'è tutto un mondo che non vuole tornare indietro e che si oppone con forza alla follia di Putin. Dobbiamo continuare a mobilitarci, a inviare aiuti e prepararci all'accoglienza anche a livello locale. Come Consiglio regionale abbiamo stanziato 500mila euro per i comuni per le varie iniziative di accoglienza e assistenza. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando con tutte le modalità specificate. Grazie al sindaco di Castel Madama Michele Nonni e alla segretaria del Pd Amerina Paolacci per aver organizzato quest'importante iniziativa", conclude. (Com)