Trasporto aereo: Libia, Afriqiyah airways riprende voli per pellegrinaggio dopo due anni

- La compagnia aerea della Libia Afriqiyah airways ha deciso di riprendere i voli per l'Arabia Saudita e i luoghi sacri dell'Islam, permettendo ai fedeli libici di effettuare l'Umrah, l'annuale pellegrinaggio alla Mecca. Lo riferisce il sito di notizie "Alwasat", dichiarando che si tratta della prima volta in due anni, dall'inizio della pandemia da Covid, in cui la tratta viene riaperta. Da quanto emerso, la compagnia ha garantito che effettuerà 14 voli settimanali dall'aeroporto di Mitiga, due dall'aeroporto di Misurata e tre da Benina, nella Cirenaica. (Lit)