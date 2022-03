Ucraina: Zingaretti, a Firenze con sindaci italiani ed europei per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Firenze con i sindaci italiani ed europei, per la pace e per sostenere con forza il popolo ucraino. Ho ascoltato le parole del presidenteZelensky, noi siamo qui per la verità e vi chiediamo di ascoltare la voce di questa piazza". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi a Firenze in piazza Santa Croce per la manifestazione "Cities stand with Ukraine" promossa da Eurocities, in favore delle città dell’Ucraina sconvolte dal conflitto in corso.(Rer)