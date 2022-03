Ucraina: Zelensky ha chiesto a premier israeliano di tenere negoziati con Russia a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al premier israeliano Naftali Bennett di avviare dei negoziati con la Russia a Gerusalemme. Lo ha affermato lo stesso Zelensky, nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti stranieri. "Abbiamo parlato con Bennett e ho detto che oggi non è corretto che si tengano riunioni nella Federazione Russa o in Bielorussia. Non parlo di riunioni tecniche, parlo di riunioni di leader”, ha rilevato Zelensky, sottolineando al contempo come Israele possa ospitare questi eventi a Gerusalemme. Zelensky ritiene che Bennett possa svolgere un ruolo importante nella stabilizzazione dell’ Ucraina e Israele possa essere tra i garanti della sicurezza. "Quando si parla di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, penso che Israele dovrebbe essere tra i Paesi? Sicuramente; siamo positivi sulla mediazione di qualcuno, ma non chiamo Bennett qualcuno, può giocare un ruolo importante", ha detto.(Kiu)