Agroalimentare: Coldiretti, prezzi grano giù dell’8,5 per cento, è speculazione (2)

- "Per rispondere all'invito dei capi di Stato in Italia siamo pronti a coltivare da quest'anno un milione di ettari aggiuntivi di terreno per produrre 75 milioni di quintali in più di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione sulla base di contratti di filiera necessari per ridurre la dipendenza dall'estero”, ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, valutando positivamente l'impegno dell'Unione europea a difendere la sovranità alimentare per essere più autosufficiente dal punto di vista degli approvvigionamenti di cibo. "La pandemia e la guerra hanno dimostrato che la globalizzazione spinta ha fallito e servono rimedi immediati e un rilancio degli strumenti europei e nazionali che assicurino la sovranità alimentare come cardine strategico per la sicurezza", ha continuato, sottolineando la necessità di interventi strutturali e che la Politica agricola comune non sembra più adeguata oggi a rispondere alle nuove esigenze. (Com)