Agroalimentare: Gallinella (M5s), Mipaaf convochi subito tavolo suinicolo

20 luglio 2021

- All’aumento dei costi registrato da tutto il comparto agroalimentare Made in Italy, la filiera suinicola vede sommarsi la flessione dei prezzi medi nei salumifici e nei macelli a cui si aggiungono le difficoltà nell’export causate dalla peste suina africana: un’emergenza ulteriore in uno scenario di crisi globale e generalizzata che penalizza ancor più i salumi italiani. Lo afferma in una nota Filippo Gallinella, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Agricoltura a Montecitorio. “Per questo, condivido l’appello delle associazioni di categoria di convocare urgentemente al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali il tavolo di filiera suinicola estendendo l’invito agli altri operatori funzionali al sistema produttivo, ovvero il settore della mangimistica e la grande distribuzione organizzata”, ha detto, sottolineando la necessità di serrare il confronto per trovare soluzioni che facciano sì che non si perdano interi settori del nostro prestigioso agroalimentare. “Le produzioni suinicole, del resto, non possono fermarsi mai veramente del tutto per non consumare energia: lo spegnimento delle celle frigorifero, infatti, significherebbe gettare il prodotto, con spreco alimentare e perdita economica”, ha concluso. (Com)