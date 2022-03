Ucraina: Zelensky, aziende lascino Russia, non siano sponsor guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, le sanzioni contro la Russia sono necessarie “perché ogni soldato capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili. Ma - ha ammonito intervenendo in collegamento con la manifestazione Eurocities a Firenze - serve che il mondo degli affari capisca che lo Stato russo distrugge la vita. Le società - ha aggiunto - devono lasciare la Russia per non essere sponsor di questa guerra”. (Rin)