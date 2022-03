Turkmenistan: chiusi i seggi per le elezioni presidenziali, affluenza al 97,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in Turkmenistan hanno registrato oggi un'affluenza altissima, pari al 97,12 per cento degli iscritti alle liste. Lo ha dichiarato la Commissione elettorale centrale dopo la chiusura dei seggi, sostenendo che le aree che hanno visto la più alta partecipazione sono quelle della capitale Ashgabat con il 97,51 per cento e le regioni di Akhal velayat (97,68 per cento), Bakhal velayat (97,29), Dashoguz velayat (96,8), Lebap velayat (97,13) e Mary velayat (96,97). Secondo i tecnici, inoltre, il 90,93 per cento degli elettori ha votato nei seggi all'estero. Secondo la Commissione elettorale centrale turkmena, un totale di 3.435.950 elettori sono stati registrati per partecipare alle elezioni presidenziali. I risultati sono attesi nel giro dei prossimi sette giorni: sarà dichiarato presidente il candidato fra i nove che avrà raccolto oltre la metà dei voti degli elettori che hanno partecipato al voto. Il nuovo capo dello Stato giurerà il prossimo 19 marzo. (segue) (Res)