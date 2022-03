Ucraina: Zelensky, vittoria per Kiev sarebbe mantenere indipendente la nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria dell'Ucraina sarebbe il mantenersi indipendente come nazione. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti stranieri. "La vittoria per noi è che l'Ucraina e i suoi cittadini rimangano indipendenti", con i valori che difendiamo oggi", ha detto. "La vittoria in questa guerra, ovviamente, dipende dai negoziati e dal dialogo" ha spiegato Zelensky. (Kiu)