Imprese: Fincantieri, Vard mette a disposizione alloggi in Romania per rifugiati ucraini

- Con spirito di solidarietà nei confronti della popolazione vittima dell’emergenza umanitaria in Ucraina, Vard, controllata del Gruppo Fincantieri, ha dato al governo della Romania e all’amministrazione locale di Tulcea la disponibilità di due dei tre edifici adibiti ad alloggio presso il cantiere di Tulcea, fino a un massimo di 250 posti letto, per accogliere i rifugiati ucraini provenienti dalla zona di Odessa, nel Sud-Ovest del Paese. Gli alloggi offerti, riferisce una nota, sono di norma utilizzati dai lavoratori dello stabilimento e dispongono dei beni di prima necessità, quali riscaldamento e biancheria, nonché dei servizi di base. Oltre a questi saranno messi a disposizione anche aree lavanderia e moduli esterni prefabbricati a uso cucina. Di concerto con le autorità competenti, verranno organizzati i trasferimenti necessari per l’accesso al sito aziendale e forniti vitto e assistenza medica. La proposta di Vard è stata accolta con favore, apprezzando in particolare lo sforzo del Gruppo Fincantieri che sosterrà integralmente tutte le spese. (Com)