Ucraina: Letta, oggi giornata unità Paese contro guerra

21 luglio 2021

- “Oggi è una giornata fondamentale, la giornata dell’unità di tutto il Paese” da cui arriva “una richiesta di pace contro questa guerra di aggressione da parte della Russia”. Lo ha affermato il segretario del partito democratico, Enrico Letta, a margine della manifestazione “Cities stand with Ukraine” in corso a Firenze ed in oltre 100 città europee. “Siamo contenti - ha aggiunto - che ci siano tutte le bandiere" dei vari partiti "oggi in piazza: siamo tutti con il popolo ucraino e la resistenza ucraina che lotta per valori che sono i nostri”. (Rin)