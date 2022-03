© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra unità e la nostra determinazione sono più forti di qualunque arma o esercito: insieme difendiamo i principi democratici e un’Europa più forte e pacifica”. E’ il breve messaggio video inviato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in occasione della manifestazione “Cities stand with Ukraine” in corso a Firenze ed in oltre 100 città europee. (Rin)