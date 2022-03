Lazio: Mattia (Pd), bene accordo con sindacati su riduzione tasse importante risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema del caro bollette resta alta l'attenzione da parte della Regione Lazio e l'impegno inter istituzionale per far fronte all'aumento dei costi di energia, gas e carburante e dei prezzi dei prodotti al dettaglio. Bene l'accordo raggiunto tra le sigle sindacali e la Regione Lazio per la riduzione delle tasse che stanno gravando su famiglie, imprese ed enti locali". Lo dichiara Eleonora Mattia, presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)