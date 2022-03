Lazio: Mattia (Pd), bene accordo con sindacati su riduzione tasse importante risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo prevede - attraverso uno stanziamento di circa 300 milioni di euro per il 2022 - l'esenzione per i redditi medio bassi (fino a 35 mila euro) dal pagamento della maggiorazione dell'Irpef regionale e di alleviare l'incidenza dell'addizionale regionale Irpef per le fasce di reddito tra 35.001 euro e 40.000 euro attraverso una detrazione del valore individuale annuale di 300 euro per il 2022", spiega la nota. "Un importante risultato – continua Mattia – che ha fatto seguito a un proficuo confronto tra istituzioni e parti sociali e sul quale – come ho chiesto nella mozione presentata nelle scorse settimane proprio sul tema caro energie – auspico si arrivi presto ad un'unica strategia nazionale, condivisa con Regioni e sigle sindacali nazionali". (segue) (Com)