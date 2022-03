© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una risposta – conclude Mattia – che dobbiamo alle tante lavoratrici, lavoratori, alle famiglie ed anche ai Comuni non solo della nostra regione, ma di tutto il paese, per evitare ulteriori conseguenze devastanti all'integrità del tessuto socioeconomico nonché l'incremento delle diseguaglianze sociali. Viviamo tempi difficili che impongono soluzioni comuni e condivise". (Com)