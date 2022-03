Libia: ministro Pianificazione rassegna dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pianificazione del Governo di unità nazionale (Gun) guidato da Abdulhamid Dabaiba, Fakhir Boufarna, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. Lo riferiscono diverse fonti stampa libiche, sottolineando come si tratti del quarto ministro del Gun a dimettersi - gli altri sono il ministro di Stato per gli Sfollati e i diritti umani, nonché ministro dell'Educazione "ad interim", Ahmed Abu Khuzam, il ministro del Servizio civile, Abdel Fattah Khoja, e il ministro di Stato per l’Immigrazione, Jadid Maatouq. (Lit)