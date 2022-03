Ucraina: Gualtieri, città europee unite per la pace, facciamo sentire voce contro folle guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le città europee oggi più che mai unite per la pace. Facciamo sentire forte la nostra voce contro questa folle guerra, esprimiamo la nostra piena solidarietà al popolo ucraino. Tutti insieme per la pace, la democrazia, la libertà". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presente in piazza Santa Croce, a Firenze, dove è in corso la manifestazione "Cities stand with Ukraine" promossa da Eurocities, in favore delle città dell’Ucraina sconvolte dal conflitto in corso. (Rer)