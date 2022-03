Ucraina: Franco, complimenti a Gdf, congelati beni russi per 700 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo limitare la dipendenza dall’importazione di gas naturale russo, e accelerare la transizione verso un maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo oggi alla cerimonia di giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza a Bergamo. “È essenziale per la nostra autonomia energetica, e anche per contenere le emissioni di CO2”, ha detto, complimentandosi con la Guardia di finanza per il congelamento in Italia di beni di cittadini russi per oltre 700 milioni di euro, citando anche le confische a una serie di oligarchi. (Rin)