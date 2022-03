Ucraina: Rosatom, specialisti russi hanno aiutato in ripristino alimentazione centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'assistenza e la consulenza di specialisti russi, l'alimentazione della centrale nucleare di Chernobyl e il sistema di protezione fisica della centrale nucleare di Zaporizhia sono in fase di ripristino. Lo ha affermato la società statale russa Rosatom in una nota. "Nel quadro del supporto tecnico, le esigenze prioritarie degli impianti sono determinate per garantire il funzionamento sicuro e stabile delle centrali nucleari. In particolare, con la consulenza di specialisti russi, l'alimentazione della centrale nucleare di Chernobyl e il il sistema di protezione fisica della centrale nucleare di Zaporozhia è in fase di ripristino", si legge nella nota. "Le misure per garantire il funzionamento sicuro delle centrali nucleari ucraine vengono attuate in stretto contatto con la leadership dell'Aiea", prosegue il comunicato (Rum)