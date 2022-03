Lombardia: De Corato, Regione impegnata per sicurezza operatori sanitari, aggrediti in 40 nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, stiamo assistendo a un'escalation di violenza con ben 40 aggressioni registrate nel solo 2021 nei confronti del personale di soccorso (dati Areu), mentre nel biennio precedente erano state 66". Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in occasione della Prima giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori socio sanitari.” l mio assessorato, sensibile da sempre a questo tema, ha stanziato 500 mila euro per dotare di dash cam le ambulanze e fornire body cam agli operatori di Areu” ricorda l'assessore sottolineando che “gli operatori socio sanitari svolgono un ruolo importante, a maggior ragione in un'epoca delicata come questa che vede la pandemia ancora attiva. Inoltre, in particolar modo a Milano, stiamo vivendo un'emergenza criminalità che rende ancora più difficili gli interventi del personale socio sanitario, spesso costretto a lavorare in contesti violenti e pericolosi”. “Infatti, vorrei ricordare che solo sulle strade del capoluogo lombardo nel 2021 sono stati effettuati da Areu 2.412 interventi per aggressioni, 307 per liti e 210 per risse e sette per sparatorie", conclude De Corato. (Com)