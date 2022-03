Egitto: stop all'esportazione di oli di ogni tipo per tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha vietato l'esportazione di oli di ogni tipo, semole e mais per un periodo di tre mesi, a causa dell'aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro egiziano del Commercio e dell'industria, Neven Gamea, in un comunicato stampa. Da quanto emerso, il governo ha elaborato un piano per fornire ai cittadini egiziani beni di prima necessità, soprattutto alla luce dei preparativi per il mese sacro del Ramadan. Giovedì scorso l'Egitto ha vietato l'esportazione di fagioli, lenticchie, pasta, grano e farina di ogni tipo per un periodo di tre mesi. (Cae)