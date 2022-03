Serbia: presidente Vucic, risponderemo ad un'eventuale accelerazione sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia risponderà in modo efficiente ad un'eventuale accelerazione del processo di adesione del Kosovo nelle organizzazioni internazionali. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic secondo quanto riporta l'agenzia "Beta". "Il giorno in cui saranno ammessi a qualsiasi organizzazione internazionale, significa che hanno ribaltato l'accordo di Washington e quel giorno scopriranno i nomi di diversi Paesi che hanno ritirato il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo", ha detto Vucic aggiungendo che a causa del conflitto in Ucraina, "molti vedono" la possibilità di risolvere la questione del Kosovo e che molti vogliono un'ammissione accelerata del Kosovo alle organizzazioni internazionali. (Seb)