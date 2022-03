Kosovo: ministra Esteri Gervalla, Paese accoglierà 5.000 profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo accoglierà 5.000 profughi ucraini in fuga dopo l'invasione russa del loro Paese. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, parlando davanti alla commissione parlamentare Affari esteri a Pristina. La ministra ha aggiunto che il Kosovo sospenderà il regime di controllo dei visti per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra in modo da facilitare la loro accoglienza. Il Kosovo, inoltre, assicurerà accoglienza ai familiari dei soldati ucraini (attualmente 40) in servizio presso la missione Nato Kfor. "Siamo consapevoli che il nostro contributo è modesto. Siamo un piccolo Paese con molte difficoltà è problemi", ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara. L'Ucraina non riconosce l'indipendenza del Kosovo e il regime dei visti è ancora in vigore per gli spostamenti tra i due Paesi.(Alt)