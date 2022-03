Kosovo: premier Kurti, nessuna data per richiesta status di candidati ad adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non ha deciso una data per fare richiesta di ottenere lo status di Paese candidato all’adesione all’Unione europea. Lo ha dichiarato il primo ministro, Albin Kurti, aggiungendo che ciò avverrà comunque durante l’anno. “Abbiamo detto che lo faremo quest’anno e i recenti sviluppi geopolitici certamente ci impongono un’accelerazione”, ha detto. Tuttavia, “non abbiamo una data”. “Credo che fissarla ora non aiuterebbe i preparativi e sarebbe oggettivamente impossibile perché c’è molto lavoro da fare per arrivare al punto”, ha continuato il primo ministro. (Alt)