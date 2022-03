Ucraina: presidente Kosovo, da Putin tentativo di commettere genocidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ha affermato di ritenere che l'Ucraina sia ora anche vittima di un "regime brutale genocida" simile a quello che ha preso di mira il Kosovo alla fine degli anni Novanta e "che ha costretto la Nato ad avviare una campagna di bombardamenti dopo che gli sforzi diplomatici per ristabilire la pace erano falliti". "Come ex professore di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, conosciamo i crimini di guerra quando li vediamo", ha dichiarato Osmani. “L'intenzione qui è chiara e l'intenzione sono gli elementi principali del genocidio", ha proseguito. “Credo che ci siano già molte prove che i tribunali internazionali userebbero contro Putin e il governo russo per i crimini che stanno commettendo contro l'Ucraina", ha osservato ancora Osmani. (Alt)