Balcani: ministra Esteri tedesca Baerbock, non lasceremo regione a influenza di Mosca (2)

- Per la ministra degli Esteri tedesca, la Germania ha un interesse fondamentale nella stabilità e prosperità dei Balcani, i cui Stati sono “orientati verso l'Europa”. Il governo federale lavorerà per raggiungere questo obiettivo, “anche con investimenti strategici, soprattutto nelle energie rinnovabili”. A Sarajevo, Baerbock incontrerà oggi la ministra degli Esteri della Bosnia ed Erzegovina, Bisera Turkovic, e Christian Schmidt, l'Alto rappresentante per il Paese. Nelle giornata di domani 11 marzo, l'esponente dei Verdi sarà a Pristina e Belgrado. Baerbock concluderà il giro di visite a Chisinau il 12 marzo per informarsi su come il governo moldavo possa essere sostenuto “in maniera ancora più completa” di fronte alle ripercussioni dell'invasione russa dell'Ucraina. Al riguardo, la ministra degli Esteri tedesca ha dichiarato: “Non permetteremo che le onde d'urto causate dalla Russia si riversino in altri Paesi europei”. La Moldova, ha infine affermato Baerbock, può contare sulla “solidarietà della Germania e dell'Ue”. (Geb)