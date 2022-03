Germania-Bosnia: Baerbock, nessuno conosce gli orrori della guerra meglio dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno conosce gli orrori della guerra "meglio delle persone che vivono nei Balcani occidentali". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, in un editoriale pubblicato dal sito bosniaco "Klix". "Da due settimane è in corso una nuova guerra in mezzo all'Europa, che porta morte e distruzione, e nessuno sa cosa siano meglio quegli orrori delle persone che vivono nei Balcani occidentali", ha affermato Baerbock che oggi ha avviato a Sarajevo un tour che la porterà anche in Kosovo e in Serbia. "Le immagini di famiglie in fuga dalla guerra e città ucraine in fiamme evocano i ricordi dei momenti più bui in cui la guerra ha lasciato tracce dolorose nei Balcani occidentali. Allo stesso tempo, queste immagini ci mostrano che la pace di oggi nei Balcani occidentali potrebbe non essere perfetta, ma è un valore inestimabile, per madri e padri i cui figli oggi a Sarajevo, Belgrado o Pristina studiano nelle scuole e nelle università invece di morire come soldati al fronte", ha osservato la ministra sottolineando che senza la pace nei Balcani occidentali "non c'è stabilità nel nostro continente". La ministra ha infine espresso preoccupazione per il rinnovamento dei vecchi conflitti nella regione. "Tweet e post che glorificano i criminali di guerra. Dibattiti feroci su questioni di status che minacciano di degenerare. Funzionari politici che cercano di minare l'integrità di un intero Paese perché serve ai loro interessi personali. Tutto questo danneggia non solo i Balcani occidentali, ma tutti noi in Europa", ha sottolineato Baerbock.(Seb)