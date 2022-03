Serbia-Germania: ministra degli Esteri Baerbock in visita a Belgrado (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro ha partecipato anche l'inviato speciale del governo tedesco per i Balcani occidentali, Manuel Sarrazin. La ministra degli Esteri tedesca è stata ieri pomeriggio in visita in Kosovo dove ha incontrato il premier Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani. Kurti, dopo l'incontro, ha assicurato che Pristina è un partner affidabile per la Germania e per l'Ue. "Abbiamo dimostrato questo accettando i rifugiati afgani e lo stiamo dimostrando durante la crisi in Ucraina", ha affermato Kurti nella conferenza stampa congiunta con Baerbock. La ministra degli Esteri tedesca ha assicurato che l'Ue intende sostenere il Kosovo e tutti i Paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del processo di integrazione europea. Il Kosovo, a suo dire, ha centrato tutti i criteri per ottenere la liberalizzazione dei visti "per cui spetta all'Ue fare la sua parte". Baerbock ha quindi elogiato la scelta del governo di Pristina di unirsi alle sanzioni Ue contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. "Questo dimostra che il Kosovo appartiene all'Europa. Siamo e rimarremo un vostro partner", ha affermato la ministra. (Seb)