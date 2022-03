Vaticano: Nicaragua espelle il Nunzio Apostolico, protesta la Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Santa Sede ha ufficialmente manifestato il suo disappunto per l'annuncio del Nicaragua di "ritirare il gradimento a monsignor Waldemar Stanislaw Sommertag, Nunzio Apostolico a Managua dal 2018, imponendogli di lasciare immediatamente il Paese dopo la notifica del provvedimento". Lo si legge in una nota diffusa dalla Sala Stampa in cui si sottolinea come la "misura appare incomprensibile perché nel corso della sua missione monsignor Sommertag ha lavorato con profonda dedizione per il bene della Chiesa e del popolo nicaraguense, specialmente delle persone più vulnerabili, cercando sempre di favorire i buoni rapporti tra la sede apostolica e le autorità del Nicaragua". La Santa Sede chiude la nota dicendosi "convinta che tale grave e ingiustificata misura unilaterale non rispecchia i sentimenti del popolo del Nicaragua, profondamente cristiano, la Santa Sede desidera riaffermare la sua piena fiducia nel rappresentante pontificio". (Civ)