Agroalimentare: Nevi (FI), urge provvedimento per sostenere filiera, non c’è più tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come denunciano tutte le associazioni di categoria del settore agricolo, ma anche gli stessi allevatori, produttori e pescatori, ormai non c’è una sola voce delle spese ordinarie sostenute da queste attività che non facciano registrare aumenti di prezzo più che considerevoli: dal caro energia all’impennata del costo di benzina e gasolio, passando per l’aumento del prezzo del grano, dei concimi e dei fertilizzanti, le eccellenze agroalimentari del Made in Italy sono dunque minacciate dal serio rischio di un blocco della produzione che va a tutti i costi scongiurato. Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro. “Bisogna intervenire con urgenza per porre rimedio a questa situazione insostenibile: non c’è più tempo, serve un provvedimento immediato e straordinario nelle prossime ore, prima che la tenuta di migliaia di aziende sia irrimediabilmente compromessa”, ha detto. (Com)