- Le piattaforme digitali statunitensi sono direttamente responsabili dell'incoraggiamento del nazionalismo in Ucraina. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "La xenofobia non conosce confini. La xenofobia di Internet, ancora di più. Per molti anni, il nazionalismo è stato coltivato sul territorio dell'Ucraina e incoraggiato dall'Occidente. Oggi stiamo tutti vedendo il risultato di una tale politica. È tempo di trarre conclusioni e usa tutte le risorse, principalmente le informazioni, per fermare l'incitamento all'odio. Le piattaforme digitali statunitensi sono direttamente responsabili dell'incoraggiamento del nazionalismo in Ucraina", ha scritto la portavoce sul proprio canale Telegram. (Rum)