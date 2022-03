Ucraina: M5s, mozione in Parlamento, necessarie misure per migliorare accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In fuga dalla guerra, arrivano ogni giorno anche in Italia migliaia di profughi ucraini, ad oggi sono circa 24 mila persone, quasi tutte donne e bambini: il flusso dei profughi è destinato ad aumentare e con esso i problemi legati all’accoglienza, a causa della prosecuzione del conflitto, confidando nell’apertura di veri corridoi umanitari. È quanto si legge in un post intitolato “Emergenza umanitaria in Ucraina: le azioni concrete del M5s”, pubblicato sul blog del Movimento. “Per questo il Movimento 5 Stelle ha depositato in Parlamento una mozione che impegna il governo italiano, con tutta la comunità internazionale, a continuare la strada della diplomazia, per arrivare al più presto ad un cessate il fuoco e alla fine delle ostilità, ma anche ad approntare tutte le misure necessarie per garantire la migliore accoglienza possibile ai profughi ucraini: nella mozione chiediamo di creare un apposito fondo per sostenere gli enti territoriali e le associazioni del terzo settore impegnate nell’accoglienza e nell’assistenza”, si legge nel post, in cui il Movimento chiede al governo di istituire strumenti straordinari di sostegno al reddito, di semplificare e velocizzare al massimo le procedure per la presentazione della domanda di asilo, in particolare per le famiglie con minori e per le persone fragili, anziani e disabili. (Rin)