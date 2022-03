Roma: controlli straordinari ad Anzio e Nettuno, oltre 1.200 persone identificate, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una settimana di controlli straordinari anche ad Anzio e Nettuno dove, gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato, unitamente a quelli del Reparto prevenzione crimine hanno proceduto al controllo di oltre 1.200 persone e 700 veicoli. Tre gli esercizi commerciali controllati e 5 veicoli sequestrati per violazioni al Codice della strada. In particolare, a Nettuno, durante le attività di controllo, personale del commissariato ha arrestato un giovane egiziano per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)