Azerbaigian-Armenia: Baku disposta a organizzare incontro ministri Esteri ad Antalya

- Le autorità di Baku sono pronte per un incontro dei ministri degli Esteri di Azerbaigian e Armenia nella città turca di Antalya. Lo ha affermato il consigliere presidenziale azerbaigiano Hikmet Hajiyev,, rilevando come tale riunione bilaterale si possa realizzare in caso di buona volontà di Erevan. In precedenza, l'agenzia azerbaigiana "Apa", citando Hajiyev, aveva riferito della possibilità di tenere un incontro tra i ministri degli Esteri dei due Paesi nell'ambito del Forum Diplomatico ad Antalya. (Res)