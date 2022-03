© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra ci dice che è il momento di correre sulle energie rinnovabili e lo sviluppo: il Pnrr può essere aggiornato in alcuni punti, ma non modificato nella sostanza. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, intervenendo oggi al convegno “Un Pnrr inclusivo, la sfida italiana” nel quadro dell’evento “Obiettivo 5”. (Rin)