Amministrative: Azione, selezione rigorosa delle candidature, pronti a partecipare (2)

- "Massima attenzione e selezione rigorosa delle candidature. Unico vero antidoto affinché non si ripeta quanto accaduto ad Anzio e Nettuno, con la presunta infiltrazione mafiosa dentro le istituzioni - così il segretario provinciale Giuseppe Lobefaro, aprendo i lavori della prima assemblea dopo il congresso che a gennaio 2022 lo ha eletto segretario - Gruppi territoriali di Azione sono già al lavoro da tempo in tutte le città del territorio. Persone aperte all'ascolto e il cui lavoro è ben riconoscibile per la profondità dei programmi. I cittadini ci vedono già sul territorio così come abbiamo fatto per la campagna elettorale di Roma che ha portato la Lista civica Calenda sindaco a diventare la prima formazione politica della Capitale con il 20 per cento". (segue) (Com)