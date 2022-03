Amministrative: Azione, selezione rigorosa delle candidature, pronti a partecipare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Grottaferrata, Casape e Ciampino sono attualmente commissariate. In tutte e 23 le città sono 376.866 (dati censimento 2011) i cittadini chiamati a decidere i loro nuovi organi di governo. La nostra è una proposta concreta, frutto di un ascolto profondo e ricca di soluzioni elaborate dai professionisti che dal 2019 si sono riconosciuti nel partito fondato da Carlo Calenda. Siamo pronti ad alleanze con chi offrirà alle città la nostra stessa visione, che non è ideologica o dogmatica, ma è il frutto del vissuto quotidiano di chi non si arrende ad essere solo spettatore nella città in cui vive". (Com)