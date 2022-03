Agroalimentare: Rojc (Pd), sostenere settore in ora difficilissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa ora difficilissima per il Paese è fondamentale sostenere un settore vitale come l'agricoltura, e ci aspettiamo risultati dal dialogo aperto con il governo per valutare interventi per tutta la filiera agroalimentare. Lo ha detto Tatjana Rojc, senatrice del Partito democratico, intervenendo oggi a Duino Aurisina-Devin Nabrezina (Trieste), alla cerimonia di insediamento e presentazione ufficiale del programma “Duino Aurisina Città italiana del vino 2022”. “Anche territori come il Carso triestino devono essere accompagnati in un percorso di crescita che la guerra rischia di bloccare: aree che stanno consolidando una missione internazionale sulla qualità di prodotti e ambiente, a partire dall'eccellenza straordinaria del vino e della filiera collegata", ha detto. (Rin)