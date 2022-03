Azerbaigian: consigliere presidenziale, pronti per ospitare negoziati Russia-Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian è pronto a tenere un incontro tra rappresentanti di Russia e Ucraina. Lo ha affermato il consigliere presidenziale azerbaigiano Hikmet Hajiyev, rilevando come le autorità di Baku abbiamo una certa esperienza nello svolgimento di incontri Russia-Nato. "C'era una tale proposta da parte ucraina. In caso sia confermata questa intenzione, siamo pronti a ospitare un incontro del genere. In precedenza, Baku ha tenuto un incontro tra le delegazioni della Russia e della Nato. L'Azerbaigian non è né un membro della Nato né un membro della Csto, presiede il Movimento dei non allineati, ha una sorta di status di non allineato", ha detto il consigliere presidenziale. "Sulla base di questo, crediamo che entrambe le parti possano sentirsi a proprio agio. Con una tale proposta, l'Azerbaigian è pronto a sostenere e dare il suo contributo", ha detto Hajiyev ai giornalisti a margine del forum diplomatico di Antalya, in Turchia, come riferiscono i media azerbaigiani. (Res)