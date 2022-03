El Salvador: massacro dei gesuiti, tribunale dispone arresto dell'ex presidente Cristiani e cinque altri imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo Tribunale della pace di San Salvador ha disposto l'arresto dell'ex presidente Félix Alfredo Cristiani e di altri cinque imputati perché ritenuti responsabili di aver partecipato al massacro dei gesuiti assassinati dall'esercito nel 1989. Lo riferisce il quotidiano "La Pensa Grafica". In una sentenza emessa ieri, il giudice José Alberto Campos ha ordinato il fermo provvisorio dell'ex presidente salvadoregno e di altre cinque persone dopo che gli imputati non si sono presentati al processo, né hanno inviato un avvocato come loro rappresentante. Insieme a Cristiani, il giudice ha disposto la detenzione preventiva dell'ex deputato del Partito cristiano democratico (Pdc), Rodolfo Parker e di Nelson Ivan Lopez, Joaquín Armando Cerna Flores e Óscar Alberto Leon Linares. Campos ha anche disposto la scarcerazione provvisoria di altri cinque imputati, che dovranno comparire ogni 15 giorni davanti al tribunale di istruzione. Il processo si è svolto dopo che lo scorso 6 gennaio la giustizia salvadoregna ha approvato la riapertura del caso sul massacro di sei gesuiti e due loro collaboratori avvenuto nel 1989 per mano di alcuni membri dell'esercito, nel quadro della guerra civile in corso nel Paese. Per il delitto la Procura salvadoregna ha incriminato 13 persone. (Mec)