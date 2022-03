Ue: Gelmini, ha ragione Draghi, serve nuovo Next Generation per l’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal settembre dello scorso anno il governo Draghi è intervenuto ripetutamente sul caro energia con misure che complessivamente raggiungono i 15 miliardi di euro: una cifra enorme, il 10 per cento di tutto quello che è stato speso per sostentare economia e salute nei due anni di pandemia, e tuttavia insufficiente. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, a margine dell’evento “Milano chiama Lombardia. Forza Italia incontra i territori per costruire insieme la Regione di domani” in corso a Palazzo delle Stelline. “Servirà probabilmente un nuovo scostamento di bilancio: l’Europa si è giocata bene la partita della sopravvivenza, che è stata quella del Covid, ma ora si gioca quella della vita”, ha detto, definendo “giusta l’intenzione di Draghi di chiedere un Recovery fund per l’energia: dobbiamo dare il nostro appoggio convinto al presidente del Consiglio per andare in Europa e chiedere questo nuovo intervento”. Un continente che non è indipendente sul piano energetico, ha continuato, non è libero. “E infatti non siamo liberi di dire no al gas russo: serve anche decidere subito che il patto di stabilità non tornerà nel 2023”, ha concluso. (Rem)