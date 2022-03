Energia: Siracusano (FI) su caro carburante, punire speculatori, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 14 marzo, con lo stop dei Tir in protesta contro il caro carburante, l'Italia rischia la paralisi: in queste ore stiamo già assistendo a scene di panico in diverse Regioni del Paese, con supermercati presi d'assalto e file interminabili ai distributori di benzina e diesel. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. “Abbiamo già chiesto un intervento del governo per tagliare le accise sui carburanti, in modo che il caro prezzi possa in qualche modo essere mitigato per le famiglie e soprattutto per le imprese, ma occorre andare oltre ed affrontare con determinazione una situazione non più sostenibile”, ha detto. (Com)